«Теперь точно будет тепло»: в Омске бездомный мужчина влез в машину, чтобы погреться, но потом угнал ее

В Омске бездомный мужчина увидел незапертую машину и решил немного погреться. Однако, не устояв перед соблазном, смог завести автомобиль и угнал его.
Полицейские обратили внимание на машину с включенной «аварийкой», которая стояла на дороге возле кинотеатра «Маяковский». В салоне водителя не было, однако сотрудники полиции установили, что владельцем ВАЗа-21101 является 50-летняя женщина, которая оставила машину прошлым вечером на улице Орджоникидзе.
Спустя какое-то время полицейские задержали 37-летнего бездомного угонщика, который находился в одной из заброшек на Тарской.
Омич рассказал, что его внимание привлекла машина, у которой была открыта задняя дверь. Сперва мужчина хотел просто согреться, но затем ему удалось завести машину. На улице Интернациональная у автомобиля сработал замок блокировки рулевой колонки. Тогда омич бросил машину и попытался скрыться.
На мужчину завели уголовное дело по факту угона автомобиля. Проводится проверка.