Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теперь точно будет тепло»: в Омске бездомный мужчина влез в машину, чтобы погреться, но потом угнал ее

Омские полицейские задержали бездомного угонщика машины.
Источник: Комсомольская правда

В Омске бездомный мужчина увидел незапертую машину и решил немного погреться. Однако, не устояв перед соблазном, смог завести автомобиль и угнал его.

Полицейские обратили внимание на машину с включенной «аварийкой», которая стояла на дороге возле кинотеатра «Маяковский». В салоне водителя не было, однако сотрудники полиции установили, что владельцем ВАЗа-21101 является 50-летняя женщина, которая оставила машину прошлым вечером на улице Орджоникидзе.

Спустя какое-то время полицейские задержали 37-летнего бездомного угонщика, который находился в одной из заброшек на Тарской.

Омич рассказал, что его внимание привлекла машина, у которой была открыта задняя дверь. Сперва мужчина хотел просто согреться, но затем ему удалось завести машину. На улице Интернациональная у автомобиля сработал замок блокировки рулевой колонки. Тогда омич бросил машину и попытался скрыться.

На мужчину завели уголовное дело по факту угона автомобиля. Проводится проверка.