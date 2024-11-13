«Теперь точно будет тепло»: в Омске бездомный мужчина влез в машину, чтобы погреться, но потом угнал ее

Омич рассказал, что его внимание привлекла машина, у которой была открыта задняя дверь. Сперва мужчина хотел просто согреться, но затем ему удалось завести машину. На улице Интернациональная у автомобиля сработал замок блокировки рулевой колонки. Тогда омич бросил машину и попытался скрыться.