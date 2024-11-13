В Перми директора строительной фирмы задержали с пакетиком кокаина

Транспортная полиция задержала мужчину недалеко от железнодорожных путей в Дзержинском районе Перми — там он забирал наркотики из тайника. При себе у задержанного, оказавшегося 35-летним ранее не судимым директором строительной фирмы, нашли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Исследование показало, что это было 2,068 грамма кокаина.