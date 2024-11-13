В Перми директора строительной фирмы задержали с пакетиком кокаина

В Перми задержали директора строительной фирмы по подозрению в незаконном обороте наркотиков и нашли у него свёрток с кокаином, рассказали в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
Транспортная полиция задержала мужчину недалеко от железнодорожных путей в Дзержинском районе Перми — там он забирал наркотики из тайника. При себе у задержанного, оказавшегося 35-летним ранее не судимым директором строительной фирмы, нашли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Исследование показало, что это было 2,068 грамма кокаина.
Полицейские выяснили, что мужчина употребляет наркотики уже на протяжении двух лет, и на место задержания приехал забрать закладку, заказанную через интернет.
В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Суд не стал отправлять его в СИЗО, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В 2023 задержание наркозакладчика обернулось спасением его жизни: полицейским пришлось вытаскивать мужчину из ледяной воды.