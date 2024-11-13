Волжанку отправили в колонию за хищение 27 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, фигурантка и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. При этом фактически вкладчики оформляли на себя кредиты в одном из потребительских кооперативов, а средства передавали подсудимой. Женщина сразу возвращала им 10% от суммы под видом процентов.
Некоторое время выплата процентов осуществлялась за счет средств новых клиентов, а впоследствии прекращалась. В результате с февраля 2020 по декабрь 2023 года у 33 граждан было похищено свыше 27 млн рублей.
Волжский городской суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на 6 лет. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.