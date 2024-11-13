Волжанку отправили в колонию за хищение 27 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, фигурантка и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. При этом фактически вкладчики оформляли на себя кредиты в одном из потребительских кооперативов, а средства передавали подсудимой. Женщина сразу возвращала им 10% от суммы под видом процентов.