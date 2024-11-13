Осуждённый за взятки бывший замначальника челябинского отделения ПФР пытается выйти из колонии

Рассмотрение ходатайства об УДО назначено на 29 ноября.
В октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Орехова к четырём годам в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей. По версии следствия, в 2019—2021 гг. обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку общей суммой около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Орехов заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.
Обвинение в получении взятки также было предъявлено экс-управляющему отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину и бывшему начальнику структурного отдела ОПФР Рудольфу Зайцеву. В январе 2024 года суд приговорил Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 400 млн рублей, а Рудольфа Зайцева — к 9,5 годам колонии строгого режима со штрафом 138 млн рублей. Осуждённые обжаловали приговор.
11 ноября Челябинский областной суд оставил в силе приговор экс-заместителю мэра Магнитогорска Дмитрию Гаврилову по делу о взятках и растрате. Также не удалось обжаловать наказание и его подельнику — бывшему директору муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Денису Кравченко. Ранее сообщники получили по 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.