Осуждённый за взятки бывший замначальника челябинского отделения ПФР пытается выйти из колонии

В октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Орехова к четырём годам в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн рублей. По версии следствия, в 2019—2021 гг. обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку общей суммой около 28 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Орехов заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.