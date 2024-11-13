Женщина пострадала при столкновении двух машин в Хабаровском крае

13 ноября в Комсомольске произошла авария с участием двух автомобилей. Машины столкнулись на улице Лазо. Один из водителей нарушил безопасную дистанцию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Водитель автомобиля «Тойота Королла» не успел вовремя затормозить. Иномарка врезалась в «Ниссан Тиида Латио», который остановился для разворота.
«42-летняя пассажирка “Ниссана” получила травмы головы, однако госпитализация не потребовалась. Женщина была пристегнута ремнем безопасности и сидела на заднем пассажирском сиденье», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Полицейские составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ для водителя «Тойота Королла».