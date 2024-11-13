Мужчина выстрелил в спину бывшему начальнику и скрылся в туннеле метро

Диас устроил скандал, а затем выхватил пистолет и начал стрелять в Шапиро. Мужчина получил ранения в ногу, бедро и плечо. При этом утверждается, что Диас продолжал стрелять, даже когда Шапиро упал на землю. После этого преступник сбежал на станцию метро, пролез под днищем поезда и скрылся в туннеле. Задержать Диаса удалось только утром в пятницу — через сутки после нападения.