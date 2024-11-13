В Омске при столкновении двух иномарок пострадал 17-летний подросток

Вчера вечером в Омске в районе улицы Чкалова иномарка вылетела на встречку и столкнулась с другой иномаркой. В аварии пострадал 17-летний подросток.
По предварительной версии, 22-летний водитель «Хонды» ехал в районе дома № 17 на улице Чкалова и выехал на встречку, где столкнулся с «Ниссаном», за рулем которого был 50-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Хонды» и его 17-летний пассажир обратились за медицинской помощью. Полицейские проводят проверку.
Ранее мы писали, что Омский суд отправил на два года в колонию виновника смертельного ДТП.