Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке

«Вадим Анатольевич заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину», — сказал адвокат Михаил Перцев во время рассмотрения апелляционной жалобы.
Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но суд оставил генерала в СИЗО.
По версии следствия, Шамарин с апреля 2016 года по октябрь 2023-го получил взятку от гендиректора завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение закупок по госконтрактам. Всех троих арестовали в мае.
Как заявлял РИА Новости адвокат Игорь Дюкин, в основе дела лежат показания четырех человек, которые привлекались по статье о мошенничестве. Среди них — осужденный на 4,5 года бывший подчиненный Шамарина Александр Оглоблин. Суд отправил его в колонию в феврале 2022 года, но после дачи показаний на Шамарина неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами.
В конце октября стало известно, что на Оглоблина завели новое уголовное дело о взятке в десять миллионов рублей от руководства завода «Телта».