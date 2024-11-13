Генерал Шамарин признал вину по делу о взятке

Как заявлял РИА Новости адвокат Игорь Дюкин, в основе дела лежат показания четырех человек, которые привлекались по статье о мошенничестве. Среди них — осужденный на 4,5 года бывший подчиненный Шамарина Александр Оглоблин. Суд отправил его в колонию в феврале 2022 года, но после дачи показаний на Шамарина неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами.