На Кубани блогеру-сыроеду, заморившему до смерти сына голодом, увеличили срок

В ходе рассмотрения дела Максим Лютый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Блогер настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали «Космосом», и заботился о нем. Как отмечают в пресс-службе кубанских судов, состояние малыша блогер оценивал по сообщениям в чатах в сети.
В марте 2023 года стало известно о гибели новорожденного от истощения. Как считает следствие, отец обливал младенца с первых дней его жизни холодной водой и не позволял матери кормить новорожденного.
Лазаревский районный суд Сочи признал сыроеда виновным по ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). По совокупности совершенных преступлений ему назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 100 тыс. руб. штрафа.
Подсудимый просил суд переквалифицировать его действия на ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Изучив материалы дела, апелляционная инстанция изменила приговор. В итоге наказание Максиму Лютому усилено до 10 лет лишения свободы, в остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
Находясь в СИЗО, Максим Лютый употребляет мясо «и другие продукты». Такое признание есть в видеоролике, опубликованном пресс-службой судов Кубани.