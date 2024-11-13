На Кубани блогеру-сыроеду, заморившему до смерти сына голодом, увеличили срок

В ходе рассмотрения дела Максим Лютый обвинил во лжи мать ребенка, заявив, что она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги. Блогер настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали «Космосом», и заботился о нем. Как отмечают в пресс-службе кубанских судов, состояние малыша блогер оценивал по сообщениям в чатах в сети.