Что известно о взрыве автомобиля в Севастополе

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства взрыва
Сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко в Севастополе поступило на телефон службы 112 в 09:53.
Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль.
В 09:59 к месту прибыли спасатели МЧС.
Погибший
Внутри автомобиля находился водитель. Его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.
Погибшим оказался военнослужащий.
Расследование
Губернатор Севастополя не исключил, что ЧП могло произойти из-за диверсии.
Точные причины взрыва автомобиля установят следственные органы.
По факту теракта СК возбудил дело.
Развожаев призвал жителей и гостей города быть бдительными и сообщать о подозрительных личностях и предметах.