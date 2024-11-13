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Что известно о взрыве автомобиля в Севастополе

Легковой автомобиль взорвался в Севастополе, находившийся в нем военнослужащий погиб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства взрыва

Сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко в Севастополе поступило на телефон службы 112 в 09:53.

Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль.

В 09:59 к месту прибыли спасатели МЧС.

Погибший

Внутри автомобиля находился водитель. Его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.

Погибшим оказался военнослужащий.

Расследование

Губернатор Севастополя не исключил, что ЧП могло произойти из-за диверсии.

Точные причины взрыва автомобиля установят следственные органы.

По факту теракта СК возбудил дело.

Развожаев призвал жителей и гостей города быть бдительными и сообщать о подозрительных личностях и предметах.