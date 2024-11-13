В Казани ликвидировали нарколабораторию, изъяли почти 10 кг наркотиков

Сотрудники полиции задержали 31-летнего и 35-летнего мужчин, подозреваемых в изготовлении наркотиков и их сбыте. В квартире одного из фигурантов, который ранее был судим, обнаружили 3,7 кг мефедрона, 5,3 кг конопли и 0,5 кг марихуаны. Вещества были произведены в подпольном лаборатории.