Пенсионерка из Зеленоградска продала квартиру и перевела 14,5 млн рублей телефонным мошенникам

Женщина выполнила все рекомендации и продала за 6,5 миллиона рублей квартиру в Зеленоградске. Она также отправила аферистам 8 миллионов рублей — деньги за проданную ранее квартиру в Южно-Сахалинске. Все эти деньги женщина планировала использовать на покупку квартиры в Калининграде.
Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в УМВД по Калининградской области.