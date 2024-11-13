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Пенсионерка из Зеленоградска продала квартиру и перевела 14,5 млн рублей телефонным мошенникам

Свыше 14,5 миллиона рублей добровольно перевела мошенникам жительница Калининградской области: 70-летней женщине из Зеленоградска позвонил якобы представитель сотовой компании, сообщивший, что её квартира якобы выставлена на продажу мошенниками, а чтобы сберечь недвижимость, нужно его срочно продать и перевести деньги на «безопасный счёт» (таких не существует).

Источник: Янтарный край

Женщина выполнила все рекомендации и продала за 6,5 миллиона рублей квартиру в Зеленоградске. Она также отправила аферистам 8 миллионов рублей — деньги за проданную ранее квартиру в Южно-Сахалинске. Все эти деньги женщина планировала использовать на покупку квартиры в Калининграде.

Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в УМВД по Калининградской области.