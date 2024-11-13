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Лидские пограничники изъяли беспилотник самолетного типа с катапультой

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники совместно со сморгонскими 12 ноября в ходе реализации оперативной информации в Поставском районе, в 14 км от литовской границы, задержали трех граждан Республики Беларусь, у которых при себе был беспилотник самолетного типа кустарного производства, средства для его запуска и ноутбук. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Дрон с комплектующими изъят и доставлен на пограничную комендатуру «Поставы» для проведения дальнейшего разбирательства. За нарушение пограничного режима в отношении задержанных лиц начат административный процесс по ч.1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь.

В ГПК напомнили, что с 1 апреля вступил в силу указ Президента Республики Беларусь «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» от 25.09.2023 № 297. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.

Кроме того, незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).