Водитель мусоровоза, насмерть сбивший женщину в Петербурге, приехал в Россию 4 месяца назад

Мусоровоз, поворачивая с проспекта Римского-Корсакова на Дровяной переулок (в сторону Псковской), сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу по ходу движения техники. 60-летняя петербурженка скончалась на месте.
«39-летний водитель мусоровоза, гражданин Узбекистана, приехал в Россию четыре месяца назад. В этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.
В данный момент мужчина находится под стражей. Ранее он рассказал, что не увидел пешехода на зебре.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.