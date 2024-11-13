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Водитель мусоровоза, насмерть сбивший женщину в Петербурге, приехал в Россию 4 месяца назад

Вчера в Адмиралтейском районе произошло смертельное ДТП.

Мусоровоз, поворачивая с проспекта Римского-Корсакова на Дровяной переулок (в сторону Псковской), сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу по ходу движения техники. 60-летняя петербурженка скончалась на месте.

«39-летний водитель мусоровоза, гражданин Узбекистана, приехал в Россию четыре месяца назад. В этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД», — сообщил «МК в Питере» источник в правоохранительных органах.

В данный момент мужчина находится под стражей. Ранее он рассказал, что не увидел пешехода на зебре.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.