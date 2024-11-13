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В Самаре нашли водителя, который сбил 11-летнюю девочку на Зубчаниновском шоссе

В Самаре водителя лишили прав за оставление места ДТП на пешеходном переходе, где пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре нашли водителя, который 5 ноября сбил ребенка на Зубчаниновском шоссе, 56. 11-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

«Был собран административный материал, назначено административное расследование, в ходе которого удалось обнаружить транспортное средство Isuzu. Выяснилось, что участником ДТП был 68-летний мужчина», — рассказали в пресс-службе.

Пешеход получила телесные повреждения. В настоящее время в отношении водителя составили административный протокол.

Его уже передали на рассмотрение в суд, который вынес решение. В результате мировой судья лишил водителя права управления транспортными средствами на 1 год 2 месяца.