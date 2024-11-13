На суде блогер Лютый заявил, что любил сына Космоса и заботился о нем

Во время рассмотрения дела в апелляции Максим Лютый обвинил мать своего ребенка, умершего от голода и холодных обливаний во лжи. Сыроед считает, что женщина оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги.
Он утверждает, что любил сына, которого назвал Космос и заботился о малыше. При этом состояние ребенка он оценивал по сообщениям в интернет-чатах.
Лютый просил суд переквалифицировать его действия на причинение смерти по неосторожности.
Напомним, в Краснодаре блогеру-сыроеду Лютому суд увеличил срок наказания до 10 лет. Его признали виновным по ст. 156 и ч.4 ст. 111 УК РФ. В 2023 году младенец, появившийся в семье Лютого и его сожительницы, умер от истощения. Установлено, что подсудимый проводил систематические суточные голодания новорожденного, а также обливал его холодной водой. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители решили доставить его в больницу, но по дороге мальчик умер.