На суде блогер Лютый заявил, что любил сына Космоса и заботился о нем

Напомним, в Краснодаре блогеру-сыроеду Лютому суд увеличил срок наказания до 10 лет. Его признали виновным по ст. 156 и ч.4 ст. 111 УК РФ. В 2023 году младенец, появившийся в семье Лютого и его сожительницы, умер от истощения. Установлено, что подсудимый проводил систематические суточные голодания новорожденного, а также обливал его холодной водой. Когда состояние ребенка ухудшилось, родители решили доставить его в больницу, но по дороге мальчик умер.