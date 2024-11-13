Гродненские правоохранители задержали распространителя насвая

Как рассказали в милиции, сотрудники наркоконтроля Ленинского РОВД областного центра задержали местного жителя, который при себе имел небольшую дозу некурительного табачного изделия насвай. Молодой человек рассказал правоохранителям данные о своем поставщике. Им оказался 37-летний житель агрогородка Вертелишки Гродненского района. По месту его жительства обнаружено и изъято более 5,5 кг насвая, предназначенного для дальнейшей реализации. Мужчина задержан.



В ведомстве отметили, что на мужчину составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. В ближайшее время суд определит для него наказание.