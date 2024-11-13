Суд обязал сибайскую больницу выплатить 700 тыс. рублей за смерть пациента

«Суд отмечает, что из представленных суду медицинских экспертиз следует, что имели место недостатки оформления медицинской документации, которые не повлияли на исход заболевания. Вместе с тем, эксперты отмечают, что по дозировке лекарственное средство “Диклофенак” назначен не верно. В этой связи, суд приходит к выводу, что со стороны ответчика имелись нарушения качества оказания медицинской помощи», — говорится в решении.