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В Воронеже в массовой аварии на Остужева пострадали два человека

В ДТП в Воронеже столкнулись грузовик и три легковушки.

Источник: ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства массового ДТП, в котором пострадали два человека. Авария произошла утром 12 ноября.

Около 7.50 на улице Остужева, по предварительным данным дорожной полиции, 59-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, следовавший по улице Димитрова со стороны Тобольской в направлении Минской, не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в «Рено Меган». От удара иномарку по инерции отбросило на «Киа Церато», после чего «Киа» врезалась в «Тойоту Королла».

В ДТП пострадали 48-летний водитель «Рено Меган» и его 49-летняя пассажирка, их доставили в больницу.