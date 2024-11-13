В Воронеже в массовой аварии на Остужева пострадали два человека

Около 7.50 на улице Остужева, по предварительным данным дорожной полиции, 59-летний водитель КамАЗа с полуприцепом, следовавший по улице Димитрова со стороны Тобольской в направлении Минской, не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в «Рено Меган». От удара иномарку по инерции отбросило на «Киа Церато», после чего «Киа» врезалась в «Тойоту Королла».