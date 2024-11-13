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Пьяный парень избил незнакомого мужчину из-за замечания у подъезда

Молодые люди пили пиво и шумели во дворе. Один из жильцов сделал им замечание, и его за это избили, сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района Минска.

Мужчина позвонил в милицию из-за шума под окнами, а затем вышел покурить на улицу и сделал замечание молодым людям. 20-летний парень начал агрессивно высказывать претензии и угрожать мужчине расправой, называя себя сотрудником спецназа.

Мужчина решил достать мобильный телефон, чтобы заснять угрозы на камеру. Хулигана это еще больше разозлило, он набросился на местного жителя и начал его избивать. Минчанин забежал в подъезд, но парень догнал его. В общей сложности он нанес потерпевшему не менее 17 ударов.

Молодого человека задержал приехавший наряд милиции. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело.