«Осознанно пошел на риск»: в Симферополе сотрудник МЧС сел за руль горящего бензовоза

Во вторник, 12 ноября, в Симферополе сотрудник МЧС России сел за руль горящего бензовоза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на Московском шоссе. Около 16.00 загорелся газовоз с прицепом. К сожалению, два человека, находившихся рядом, пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратов, а позже увеличилась до 50. Огонь переключился на соседний грузовик. Сотрудникам МЧС пришлось охлаждать две ближайшие цистерны, чтобы не позволить загореться и им. В 17:55 возгорание полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 41 человек.
Один из сотрудников МЧС рассказал, что рядом с горящей цистерной находился бензовоз КамАЗ. На прицепе грузовика начали гореть задние колеса. Имелась угроза взрыва и распространения огня. К счастью, в замке зажигания остались ключи.
«Огнеборец МЧС России осознанно пошел на риск и отогнал горящее авто, чтобы не допустить распространения огня на соседние автоцистерны», — отметили в ведомстве.