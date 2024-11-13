«Осознанно пошел на риск»: в Симферополе сотрудник МЧС сел за руль горящего бензовоза

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на Московском шоссе. Около 16.00 загорелся газовоз с прицепом. К сожалению, два человека, находившихся рядом, пострадали. Площадь пожара составила 30 квадратов, а позже увеличилась до 50. Огонь переключился на соседний грузовик. Сотрудникам МЧС пришлось охлаждать две ближайшие цистерны, чтобы не позволить загореться и им. В 17:55 возгорание полностью ликвидировали. На месте происшествия работали 14 единиц техники и 41 человек.