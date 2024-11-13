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МВД заявило о пресечении канала поставки психотропов из ЕС в Беларусь и РФ

МВД: международный канал поставки психотропов из Евросоюза в Беларусь и Россию пресечен.

Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о пресечении канала поставки психотропов из ЕС в Беларусь и России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Пресечен международный канал поставки психотропов из Евросоюза в Беларусь и Россию», — подчеркнули в ведомстве.

Говорится, что сотрудники наркоконтроля Брестской области вместе с коллегами из таможни, а также полицейскими из России смогли задержать организатора незаконного бизнеса. Кроме того, также сказано о задержании пятерых подельников.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье был задержан получатель товара, который является гражданином России. По информации Министерства внутренних дел, удалось обнаружить и изъять 225 килограммов опасного психотропа.

Ранее жительница Могилева проиграла в казино 37 000 рублей, которые взяла в долг.

Тем временем в Минске директор турагентства обманула 50 человек и присвоила 40 000 рублей: «На протяжении 6 месяцев находила желающих отдохнуть и подбирала им туры».