В Омске водителя такси подозревают в краже 20 тысяч у клиентки

В Омске полицейские разыскивают таксиста, которого подозревают в краже 20 тыс. рублей у клиентки. Женщина оставила в салоне кошелек с деньгами.
Сотрудники полиции предварительно установили, что к краже крупной суммы денег может быть причастен водитель такси, где 35-летняя женщина оставила кошелек.
Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов в Советском округе.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 8−950−338−05−34, 79−35−02 или 102.