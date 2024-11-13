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В Омске водителя такси подозревают в краже 20 тысяч у клиентки

Полицейские проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полицейские разыскивают таксиста, которого подозревают в краже 20 тыс. рублей у клиентки. Женщина оставила в салоне кошелек с деньгами.

Сотрудники полиции предварительно установили, что к краже крупной суммы денег может быть причастен водитель такси, где 35-летняя женщина оставила кошелек.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в одном из магазинов в Советском округе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 8−950−338−05−34, 79−35−02 или 102.