В Ростове-на-Дону со здания Речного вокзала падают кирпичи и куски бетона

В Ростове со здания Речного вокзала падают кирпичи и куски бетона. О проблеме горожане рассказали на сайте «Благоустройство» 12 ноября. Строение находится на улице Береговой, 10.
— Ежедневно со здания падают куски кирпичей, цемента, бетона. В связи с чем возникает опасность того, что эти куски могут упасть на головы проходящим людям, — пишут ростовчане.
По словам горожан, ситуация становится хуже, когда начинает дуть сильный ветер. Люди считают, что разрушающееся здание создает серьезную угрозу для мимо проходящих людей.
Напомним, в Ростове на содержание Западной хорды направят семь млн рублей. Подрядчику необходимо следить за состоянием проезжей части. Все работы необходимо выполнить в два периода: с 1 по 31 декабря этого года и с 1 января до 30 июня 2025 года.