В Ростове-на-Дону со здания Речного вокзала падают кирпичи и куски бетона

Напомним, в Ростове на содержание Западной хорды направят семь млн рублей. Подрядчику необходимо следить за состоянием проезжей части. Все работы необходимо выполнить в два периода: с 1 по 31 декабря этого года и с 1 января до 30 июня 2025 года.