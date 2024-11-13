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Минчанка купила несуществующий смартфон за Br1300

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московское РУВД обратилась минчанка, которая стала жертвой кибермошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Листая новостную ленту в социальной сети, девушка увидела рекламу онлайн-магазина конфискованной техники из Европы по низкой цене. Перейдя в профиль, она была переадресована в другой мессенджер, который был красиво оформлен и внушал доверие.

В переписке минчанке объяснили, что для бронирования и покупки понравившегося смартфона необходимо внести стопроцентную предоплату. Она согласилась и перечислила на чужую карту около Br1300.

После этого представитель магазина стал придумывать различные причины, почему мобильный телефон еще не отправлен, а когда покупательница пригрозила обратиться в милицию — удалил переписку.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: будьте бдительны при приобретении товара на торговых интернет-площадках. Не соглашайтесь на онлайн-предложения о покупке вещей по слишком низкой цене и не перечисляйте деньги до их получения.