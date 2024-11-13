В нижегородской полиции прокомментировали оцепление в ЖК «Цветы»

Ранее в соцсетях появилась информация, что ЖК «Цветы» оцеплен полицией. Местные жители сообщили, что сотрудники ДПС проверяют все автомобили. Кроме того, по информации из родительских чатов, руководство школы № 131 приняло решение не выпускать детей без родителей из-за распространившейся в сети информации о якобы похищенном ребенке.