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В нижегородской полиции прокомментировали оцепление в ЖК «Цветы»

В микрорайоне проводились профилактические мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

В ЖК «Цветы» утром 13 ноября проводились профилактические мероприятия. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ЖК «Цветы» оцеплен полицией. Местные жители сообщили, что сотрудники ДПС проверяют все автомобили. Кроме того, по информации из родительских чатов, руководство школы № 131 приняло решение не выпускать детей без родителей из-за распространившейся в сети информации о якобы похищенном ребенке.

В региональном ГУ МВД отметили, что поводов для паники нет, в микрорайоне проводились «профилактические мероприятия».

UPD: Директор школы № 131 в ЖК «Цветы» опровергла информацию о похищении ребенка, назвав ее недостоверной.