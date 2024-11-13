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Вечеринка удалась «на славу»: Житель Молдовы нашел элитный автомобиль на дне своего бассейна

Водитель BMW оказался в бассейне частного дома в селе Парканы на левом берегу Днестра.

Источник: Коллаж КП

Интернет-пользователи утверждают, что инцидент произошел во время вечеринки.

В Приднестровье компания друзей решила отметить день рождения приятеля. Для этого сняли загородный дом. В какой-то момент после употребления огненной воды парни решили что их автомобиль это подводная лодка и решили отправиться на нем в подводное плавание.

После этого на место происшествия прибыл специализированный автомобиль, который извлек машину из бассейна.

Пока неясно, пострадал ли кто-нибудь. По всей вероятности, и автомобиль, и бассейн после инцидента придется ремонтировать.