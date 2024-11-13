Вечеринка удалась «на славу»: Житель Молдовы нашел элитный автомобиль на дне своего бассейна

Интернет-пользователи утверждают, что инцидент произошел во время вечеринки.
В Приднестровье компания друзей решила отметить день рождения приятеля. Для этого сняли загородный дом. В какой-то момент после употребления огненной воды парни решили что их автомобиль это подводная лодка и решили отправиться на нем в подводное плавание.
После этого на место происшествия прибыл специализированный автомобиль, который извлек машину из бассейна.
Пока неясно, пострадал ли кто-нибудь. По всей вероятности, и автомобиль, и бассейн после инцидента придется ремонтировать.