«Думала, что это ракета»: что происходит на месте ЧП с авто в Севастополе

«Я живу рядом, вот мой балкон. Утром я вышла на балкон попить кофе — и вдруг сильный грохот. Подумала сначала, что ракета прилетела. Смотрю вокруг, нет ли где-то дыма, страшно, аж мурашки. В считаные минуты прилетела скорая, за ней вторая», — рассказывает РИА Новости Крым местная жительница Любовь Егоровна.