Шалабаев направил соболезнования мэру Чжухая из-за наезда машины на пешеходов

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил телеграмму с соболезнованиями главе города Чжухай в КНР Хуану Чжихао. Об этом сообщили в администрации областного центра.
12 ноября машина совершила наезд на пешеходов, в результате 35 человек погибли, еще 43 получили ранения. По информации СМИ, водитель устроил массовое ДТП, так как был расстроен результатом раздела имущества после развода.
Нижний Новгород и Чжухай — города-партнёры. Юрий Шалабаев заявил, что жители столицы ПФО выражают свою поддержку людям из дружественного города в этот тяжёлый момент. Глава Нижнего Новгорода также передал слова соболезнования родным погибших и пострадавших.
Ранее мы писали, что губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования семье экс-руководителя телекомпании «Сети НН» Андрея Черемисинова.