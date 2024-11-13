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Шалабаев направил соболезнования мэру Чжухая из-за наезда машины на пешеходов

Погибли 35 человек.

Источник: Живем в Нижнем

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил телеграмму с соболезнованиями главе города Чжухай в КНР Хуану Чжихао. Об этом сообщили в администрации областного центра.

12 ноября машина совершила наезд на пешеходов, в результате 35 человек погибли, еще 43 получили ранения. По информации СМИ, водитель устроил массовое ДТП, так как был расстроен результатом раздела имущества после развода.

Нижний Новгород и Чжухай — города-партнёры. Юрий Шалабаев заявил, что жители столицы ПФО выражают свою поддержку людям из дружественного города в этот тяжёлый момент. Глава Нижнего Новгорода также передал слова соболезнования родным погибших и пострадавших.

Ранее мы писали, что губернатор Глеб Никитин выразил соболезнования семье экс-руководителя телекомпании «Сети НН» Андрея Черемисинова.