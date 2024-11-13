Лихач погнул остановку в Тайшете

В Тайшете лихач погнул остановку и уехал в неизвестном направлении. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас идет подготовка заявления для поисков гонщика. Отметим, что остановочный пункт сделали год назад по просьбе горожан. Продержаться в обновленном виде ему удалось всего год.