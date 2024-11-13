Лихач погнул остановку в Тайшете

В Тайшете лихач погнул остановку и уехал в неизвестном направлении. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас идет подготовка заявления для поисков гонщика. Отметим, что остановочный пункт сделали год назад по просьбе горожан. Продержаться в обновленном виде ему удалось всего год.
— На всякий случай напоминаем автолюбителям, что скоростной режим в населенных пунктах еще никто не отменял. Предельно допустимая скорость в населенном пункте, если нет ограничения, 60 км/ч, — подметили в администрации.
Также в мэрии напомнили, что выбирая высокую скорость для движения, автомобилист создает опасность не только для себя, но и для окружающих.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в областном центре закроют для движения улицу Лебедева-Кумача. Это связано с ремонтом на теплосетях.