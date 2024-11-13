Под Уфой двое экс-полицейских отправились за решетку из-за любви к взяткам.

В Уфимском районе двоих экс-сотрудников отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы районного отдела МВД признали виновными в преступлении по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ, с января 2022 года по май 2023 года мужчины вместе со своим коллегой, патрулируя территорию района, задержали троих нетрезвых водителей и потребовали у них взятку в размере 20 тысяч рублей с каждого за несоставление протоколов. Получив и разделив между собой деньги, они отпустили нарушителей. Кроме того, они получали деньги за неприменение мер ответственности к лицам, нарушавшим требования миграционного законодательства.