Под Уфой двое экс-полицейских отправились за решетку из-за любви к взяткам.

В Уфимском районе двоих экс-сотрудников отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы районного отдела МВД признали виновными в преступлении по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ, с января 2022 года по май 2023 года мужчины вместе со своим коллегой, патрулируя территорию района, задержали троих нетрезвых водителей и потребовали у них взятку в размере 20 тысяч рублей с каждого за несоставление протоколов. Получив и разделив между собой деньги, они отпустили нарушителей. Кроме того, они получали деньги за неприменение мер ответственности к лицам, нарушавшим требования миграционного законодательства.
Противоправную деятельность правоохранителей пресекли представители службы собственной безопасности МВД по РБ. Полицейских уволили в связи с совершением проступка, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.
Подсудимые частично признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 4 года 6 месяцев и 5 лет, а также конфисковал полученные ими деньги на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Мужчин взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу. В отношении третьего участника ранее был вынесен обвинительный приговор.