В Добрушском районе микроавтобус столкнулся с гужевой повозкой, есть пострадавший

Около шести часов вечера 12 ноября 46-летний водитель на «Мерседес Спринтер» на автодороге Р124 Ветка — Добруш — Тереховка врезался в гужевую повозку, которая двигалась впереди в попутном направлении. Воз не был обозначен световозвращающими элементами.



В ДТП получил травмы 25-летний водитель гужевой повозки. Его госпитализировали.



В областной Госавтоинспекции призывают всех водителей ответственно подходить к управлению транспортным средством. «Всегда внимательно следите за дорожной обстановкой и помните, что вы управляете средством повышенной опасности. Даже секундное отвлечение внимания от дороги может привести к печальным последствиям. Обязательно соблюдайте безопасный скоростной режим, учитывайте погодные условия и состояние проезжей части», — напомнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.