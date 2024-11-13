В Новосибирской области мошенники чаще всего обманывали людей через мессенджеры

В Новосибирской области не уменьшается число преступлений, совершенных с помощью цифровых технологий. Только за 9 месяцев 2024 года в регионе жертвами мошенников стали 10 199 человек — столько было зарегистрировано случаев.
— Чаще всего мошенники обманывали людей через интернет-мессенджеры — таких обращений было 1377. С использованием социальных сетей — 246. Раскрываемость преступлений составила 25,1%, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Среди пострадавших больше всего взрослых людей от 18 до 59 лет — 6363 человека. Среди пенсионеров — 2 тысячи человек. Попадались на удочку мошенников также дети и подростки — 74 человека.
Напомним, за весь 2023 год было совершено больше 14 тысяч IT-мошенничеств.