В Красноярске мужчина приревновал сожительницу и забил её до смерти на улице

По сообщению ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 11 ноября сожители распивали спиртное около здания по ул. 26 Бакинских комиссаров в компании приятелей. Один из мужчин стал оказывать знаки внимания 33-летней женщине. В итоге между сожителями возник конфликт из-за ревности. Во время ссоры подозреваемый начал избивать возлюбленную. Он нанёс ей минимум два удара в живот и грудную клетку. Женщина скончалась на месте.