Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске мужчина приревновал сожительницу и забил её до смерти на улице

Женщина скончалась на месте.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве сожительницы.

По сообщению ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вечером 11 ноября сожители распивали спиртное около здания по ул. 26 Бакинских комиссаров в компании приятелей. Один из мужчин стал оказывать знаки внимания 33-летней женщине. В итоге между сожителями возник конфликт из-за ревности. Во время ссоры подозреваемый начал избивать возлюбленную. Он нанёс ей минимум два удара в живот и грудную клетку. Женщина скончалась на месте.

Фигурант задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.