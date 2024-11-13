Крымчанка устроила взрыв газа в квартире: погибла 82-летняя женщина

В Кировском районе Крыма 47-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Фигурантка — жительница Владиславовки. Она совершила преступление в июле. На кухне своей квартиры женщина открыла газовые конфорки. Газ начал свободно поступать в помещение.
«Женщина рассчитывала на то, что в других комнатах квартиры концентрация газа незначительная, зажгла зажигалку», — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что из-за этого произошел взрыв. Он вызвал обрушение, в том числе соседней квартиры, в которой жила 82-летняя женщина. Пострадавшая скончалась в больнице.
«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд», — говорится в сообщении.