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Крымчанка устроила взрыв газа в квартире: погибла 82-летняя женщина

Крымчанка пойдет под суд за смертельный взрыв газа в Кировском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Крыма 47-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурантка — жительница Владиславовки. Она совершила преступление в июле. На кухне своей квартиры женщина открыла газовые конфорки. Газ начал свободно поступать в помещение.

«Женщина рассчитывала на то, что в других комнатах квартиры концентрация газа незначительная, зажгла зажигалку», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что из-за этого произошел взрыв. Он вызвал обрушение, в том числе соседней квартиры, в которой жила 82-летняя женщина. Пострадавшая скончалась в больнице.

«Уголовное дело направлено в Кировский районный суд», — говорится в сообщении.