Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Талькова

Тальков был убит на концерте в Петербурге 6 октября 1991 года, поэтому другие исполнители выступают как свидетели по делу. Королева рассказала, что в момент убийства находилась на сцене и не знала, что произошло. После произошедшего артистам «сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла Игоря Талькова», рассказала артистка.
Отвечая на вопрос, какие версии убийства звучали, певица сообщила, что версий было много, но «в нашем бизнесе эти версии разные которые звучат, порой настолько выдуманные, что я, имея опыт уже, никогда к этим версиям не прислушиваюсь».