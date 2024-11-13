Наташа Королева дала показания на суде по делу об убийстве Талькова

Тальков был убит на концерте в Петербурге 6 октября 1991 года, поэтому другие исполнители выступают как свидетели по делу. Королева рассказала, что в момент убийства находилась на сцене и не знала, что произошло. После произошедшего артистам «сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла Игоря Талькова», рассказала артистка.