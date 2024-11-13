Водитель из Братска потерял около 900 тысяч на инвестициях в нефть и доллары

Жертва сама попалась в сети мошенников. На просторах интернета 49-летний водитель из Братска наткнулся на предложение о допзаработке и оставил свои контакты. Затем ему позвонил якобы брокер и заманчиво поведал об инвестировании в доллары США и нефть. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, мужчина поверил собеседнику и пополнил счета почти на 895 тысяч рублей. Деньги он взял в кредит и больше их не увидел.