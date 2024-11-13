Водитель из Братска потерял около 900 тысяч на инвестициях в нефть и доллары

Жертва сама попалась в сети мошенников. На просторах интернета 49-летний водитель из Братска наткнулся на предложение о допзаработке и оставил свои контакты. Затем ему позвонил якобы брокер и заманчиво поведал об инвестировании в доллары США и нефть. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, мужчина поверил собеседнику и пополнил счета почти на 895 тысяч рублей. Деньги он взял в кредит и больше их не увидел.
— По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере), — поделились правоохранители.
На такую же уловку попалась 37-летняя жительница Центрального района. Она лишилась более 700 тысяч рублей. А пенсионерка из Правобережного района пыталась вернуть, украденные аферистами, 658 тысяч рублей. Помочь в этом вызвались лжепредставители «международной комиссии юристов». Так, она потеряла еще 705 тысяч рублей.