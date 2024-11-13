Почти месяц ищут тело убитой девушки в Атырау

Напомним, вечером 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование. Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.