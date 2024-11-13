80-летней пенсионерке из Железногорска вернули похищенные 500 тысяч рублей

Пенсионерке из Железногорска позвонил мошенник и сказал, что все ее накопления под угрозой. Она растерялась и поверила. В срочном порядке ее убедили ехать в Красноярск и закрывать накопительный счет. Аферисты вызвали для нее такси и дали четкую инструкцию: по какому адресу снимать деньги и под каким предлогом. Однако сотрудницы банка не поверили женщине и порекомендовали связаться с родными, чтобы убедиться в правдивости информации. После этого пенсионерка сообщила мошенникам о своей неудаче. Ее успокоили и отправили домой.
На следующий день в другом банке план тоже провалился. И только в третьей финансовой организации сотрудники обналичили деньги и закрыли счет. Затем пенсионерка должна была передать деньги «специалисту», который назовет слово «хлеб».
Пенсионерка встретилась с ним по указанному адресу, услышала пароль, передала 500 тысяч рублей и уехала домой.
Однако, получив деньги, курьер понял, что участвует в преступных махинациях, и обратился в полицию. Полученные деньги от пенсионерки он отдал стражам порядка. После этого женщина поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Деньги в сумме около 500 тысяч рублей (небольшую часть несостоявшийся курьер потратил на такси) возвращены законной владелице, сообщает МВД по краю.