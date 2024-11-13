80-летней пенсионерке из Железногорска вернули похищенные 500 тысяч рублей

Пенсионерке из Железногорска позвонил мошенник и сказал, что все ее накопления под угрозой. Она растерялась и поверила. В срочном порядке ее убедили ехать в Красноярск и закрывать накопительный счет. Аферисты вызвали для нее такси и дали четкую инструкцию: по какому адресу снимать деньги и под каким предлогом. Однако сотрудницы банка не поверили женщине и порекомендовали связаться с родными, чтобы убедиться в правдивости информации. После этого пенсионерка сообщила мошенникам о своей неудаче. Ее успокоили и отправили домой.