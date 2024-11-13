Фигуранту дела о хищениях в «Башкиравтодоре» вынесли приговор в Уфе

Напомним, расследование 2 уголовных дел в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, экс-директора ООО «Киви» Ришата Самматова и бывшего главного инженера компании Ирека Шарипова, а также бывшего главного инженера ООО «Баштранслогистик» завершилось в середине октября. Компании имели договора на реконструкцию автомобильной дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» и улицы Пугачева в столице республики. При выполнении заказов по нацпроргамме они похитили более 150 млн рублей, которые потратили на дачу взяток и другие цели, часть денег было легализовано через подставные договора.