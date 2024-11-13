Фигуранту дела о хищениях в «Башкиравтодоре» вынесли приговор в Уфе

Как сообщают в Кировском райсуде Уфы, экс-гендиректор компании «Киви» Ришату Самматову вынесли приговор по делу о хищении более 150 млн руб. при реконструкции и ремонте дорог. Он проходил одним из четырех обвиняемых, но заключил досудебное заключение, поэтому рассматривался индивидуально.
Сообщается, что бизнесмена приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда и этапирован в СИЗО-1.
Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, расследование 2 уголовных дел в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова, экс-директора ООО «Киви» Ришата Самматова и бывшего главного инженера компании Ирека Шарипова, а также бывшего главного инженера ООО «Баштранслогистик» завершилось в середине октября. Компании имели договора на реконструкцию автомобильной дороги «Бирск — Тастуба — Сатка» и улицы Пугачева в столице республики. При выполнении заказов по нацпроргамме они похитили более 150 млн рублей, которые потратили на дачу взяток и другие цели, часть денег было легализовано через подставные договора.