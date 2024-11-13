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Житель Краснодара потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

В Краснодаре пенсионер стал жертвой мошенников, потеряв более двух миллионов рублей, вложив их в криптовалюту. 69-летний мужчина получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником инвестиционной биржи. Мошенник убедил пенсионера оформить несколько кредитов, чтобы вложить средства в криптовалютные активы.

Источник: Новая Кубань

Следуя указаниям злоумышленника, пенсионер перевел деньги на указанные счета. Однако после перевода средств связь с мошенником была потеряна. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, и сейчас проводится расследование для установления личностей подозреваемых.

Управление МВД по Краснодару предупреждает горожан о растущем числе случаев мошенничества, связанных с криптовалютными инвестициями, и призывает проявлять осторожность при общении с незнакомцами, предлагающими быстрое обогащение. Полиция напоминает, что никакая финансовая организация не потребует оформления кредита для инвестиций, и рекомендует использовать только проверенные и легальные платформы.