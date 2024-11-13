Житель Краснодара потерял 2 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Следуя указаниям злоумышленника, пенсионер перевел деньги на указанные счета. Однако после перевода средств связь с мошенником была потеряна. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, и сейчас проводится расследование для установления личностей подозреваемых.



Управление МВД по Краснодару предупреждает горожан о растущем числе случаев мошенничества, связанных с криптовалютными инвестициями, и призывает проявлять осторожность при общении с незнакомцами, предлагающими быстрое обогащение. Полиция напоминает, что никакая финансовая организация не потребует оформления кредита для инвестиций, и рекомендует использовать только проверенные и легальные платформы.