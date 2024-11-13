В Самарской области два человека пострадали в ДТП с LADA Vesta и большегрузом

Во вторник, 12 ноября, в 14:20 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и большегрузом. 32-летний водитель автомобиля LADA Vesta влетел в грузовую машину Volvo. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— Мужчина ехал по 38 километру автодороги Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону поселка Алексеевка. В ходе движения он нарушил правила расположения на проезжей части, — рассказали в пресс-службе.
Легковушка выехала на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. В это время впереди в попутном направлении двигался большегруз, который поворачивал налево. В результате транспортные средства столкнулись.
В ДТП пострадал водитель и 35-летний пассажир легкового автомобиля. Их с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.