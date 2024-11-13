В Самарской области два человека пострадали в ДТП с LADA Vesta и большегрузом

Во вторник, 12 ноября, в 14:20 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и большегрузом. 32-летний водитель автомобиля LADA Vesta влетел в грузовую машину Volvo. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.