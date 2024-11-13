СК назвал причину взрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе

По предварительным данным, автомобиль в Гагаринском районе Севастополя взорвался в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), прикрепленного к его днищу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что мощность СВУ в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 граммов.
«Следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причастные к совершению преступления лица и иные обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК). Максимальное наказание только по статье о теракте предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Взрыв автомобиля произошел утром 13 ноября, погиб находившийся в нем военнослужащий. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о начальнике штаба одной из бригад Черноморского флота, капитане I ранга. Машина взорвалась на ходу на улице Шевченко. Очевидцы передали пострадавшего медикам, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.
О том, что внутри находился военнослужащий, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он не уточнял имя и звание погибшего.