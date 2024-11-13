СК назвал причину взрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе

Взрыв автомобиля произошел утром 13 ноября, погиб находившийся в нем военнослужащий. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о начальнике штаба одной из бригад Черноморского флота, капитане I ранга. Машина взорвалась на ходу на улице Шевченко. Очевидцы передали пострадавшего медикам, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.