Пожар произошел на заводе «Лукойл» под Нижним Новгородом

Отметим, что это уже второе ЧП на предприятиях региона. Так, накануне вечером в Нижнем Новгороде загорелся цех пластиковой продукции. Площадь возгорания в здании на улице Памирской составила 200 квадратных метров. Цех самостоятельно покинули 20 работников. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.