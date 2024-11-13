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Пожар произошел на заводе «Лукойл» под Нижним Новгородом

Произошла утечка на установке каталитического крекинга.

На заводе «Лукойл» в Кстовском муниципальном округе произошёл пожар, пишет телеграм-канал Ni Mash.

Сообщается, что причина возгорания — утечка на установке каталитического крекинга (его применяют для получения качественного бензина и дизтоплива). По предварительной информации, никто не пострадал. Огонь локализован.

Отметим, что это уже второе ЧП на предприятиях региона. Так, накануне вечером в Нижнем Новгороде загорелся цех пластиковой продукции. Площадь возгорания в здании на улице Памирской составила 200 квадратных метров. Цех самостоятельно покинули 20 работников. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее мы писали о 26 эвакуированных граждан из горящей школы № 124.

пожары