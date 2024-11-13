Суд оставил экс-замминистра обороны Попова под арестом

Попова задержали 29 августа 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В тот же день военный суд арестовал его. По версии следствия, в 2021—2024 годах, отвечая за развитие парка «Патриот», Попов похищал выделенные на это средства. Также в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что экс-замминистра обороны участвовал в принудительном привлечении руководителей коммерческих организаций, заключивших договор с парком, к работам, не оплачивая их.