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Суд оставил экс-замминистра обороны Попова под арестом

Суд оставил экс-замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, под арестом. Об этом 13 ноября сообщил корреспондент Известий из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, суд оставил апелляционную жалобу защиты Попова без удовлетворения.

Адвокаты обвиняемого отмечали в ней, что его состояние здоровья в СИЗО продолжает ухудшаться, так как невозможно организовать полноценное лечение в данных условиях.

В суде защита Попова утверждала, что он в ходе допроса указал, что к хищению средств в подмосковном парке «Патриот» не имеет отношения. При этом он действительно занимался обустройством своей дачи, для чего передал замначальнику главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову личные средства в размере 17 млн рублей, как и было установлено следствием.

Попова задержали 29 августа 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В тот же день военный суд арестовал его. По версии следствия, в 2021—2024 годах, отвечая за развитие парка «Патриот», Попов похищал выделенные на это средства. Также в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что экс-замминистра обороны участвовал в принудительном привлечении руководителей коммерческих организаций, заключивших договор с парком, к работам, не оплачивая их.

Следствием было установлено, что он действовал в кооперации с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, о задержании которых стало известно 5 августа. В отношении них возбудили уголовное дело. Ахмедова арестовали, а Шестеров был отправлен под домашний арест до 21 сентября.