Появились подробности о задержании супруги экс-мэра Сочи по делу о растрате.

Супруга бывшего мэра города Сочи Алексея Копайгородского Янина стала фигуранткой уголовного дела по факту растраты в особо крупном размере, которую, по утверждению следственных органов, совершил ее муж. В мае 2024 года Алексей Копайгородский покинул пост руководителя городской администрации Сочи в связи с «переходом на другую работу», но затем появилась информация о задержании бывшего чиновника.
Янина Копайгородская допрашивалась в качестве свидетеля, а затем и подозреваемой по делу о растрате. Ранее все активы женщины арестовали, хотя, по утверждению защиты, на банковских счетах находились кредитные средства, по которым начисляются проценты.
Сама подозреваемая отказалась признавать свою вину. Она рассматривает свое задержание в качестве попытки оказания давления на супруга, чтобы он поскорее дал признательные показания. Адвокат женщины Елизавета Меткина выразила надежду на то, что ее доверительницу не станут помещать под стражу в следственный изолятор, а выберут в качестве меры пресечения домашний арест или запрет совершения определенных действий.
У Янины Копайгородской на иждивении находится пятеро детей, троим из которых еще не исполнилось и трех лет. В соответствии с российским законодательством, при избрании меры пресечения матерям детей до 14 лет суд вправе применить снисхождение и не помещать их под стражу.