Появились подробности о задержании супруги экс-мэра Сочи по делу о растрате.

Сама подозреваемая отказалась признавать свою вину. Она рассматривает свое задержание в качестве попытки оказания давления на супруга, чтобы он поскорее дал признательные показания. Адвокат женщины Елизавета Меткина выразила надежду на то, что ее доверительницу не станут помещать под стражу в следственный изолятор, а выберут в качестве меры пресечения домашний арест или запрет совершения определенных действий.