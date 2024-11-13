В Краснодаре суд ужесточил наказание блогеру-сыроеду за гибель ребенка

Как ранее сообщал «Ъ», в марте 2023 года новорожденный сын Максима Лютого по имени Космос скончался по дороге в больницу от истощения. Максим Лютый, живший со своей сожительницей Оксаной Мироновой на съемной квартире в поселке Вардане города-курорта Сочи, был известен в социальных сетях как тренер по оздоровительным практикам с применением нетрадиционных схем питания. Кроме того, Максим Лютый проводил в Сочи очные занятия, пропагандируя сыроедение и периодическое голодание.