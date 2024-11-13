В Киеве совершили подрыв у здания полиции

По информации источников издания, инцидент произошел днем. Поврежден фасад отделения полиции, никто из сотрудников не пострадал. «Взрыв прозвучал через 26 минут после того как взрывчатку положили под забор. По данному факту открыто уголовное дело по статье террористический акт. Правонарушителю необходимо грозит до 15 лет лишения свободы», — приводит «Страна» слова своего источника.