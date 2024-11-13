Ушел из школы без теплой одежды. В Иркутске уже сутки ищут 13-летнего подростка

— Помогите найти сына! — обеспокоенная мать 13-летнего школьника попросила полицейских. Подросток пропал 12 ноября. В тот день он, как обычно, пришел в школу, но после первого урока не взяв верхнюю одежду ушел в неизвестном направлении. Учится юноша в школе № 46 Свердловском округе Иркутска.
— До настоящего времени он на связь не выходил. По имеющимся сведениям, он может находиться в торговых центрах, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.
В день пропажи подросток был одет в школьную форму: черный костюм, темные туфли и белую рубашку. Куртку школьник оставил в гардеробе.
— На вид ему около 12 лет, рост 145 см, стрижка короткая, глаза карие — сообщили полицейские.
В Следкоме начали проверку из-за пропажи школьника. А в прокуратуре его поиски и выяснение обстоятельств ухода из школы взяли на контроль. При наличии основания надзорным ведомством будут приняты меры.