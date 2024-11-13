Ушел из школы без теплой одежды. В Иркутске уже сутки ищут 13-летнего подростка

— Помогите найти сына! — обеспокоенная мать 13-летнего школьника попросила полицейских. Подросток пропал 12 ноября. В тот день он, как обычно, пришел в школу, но после первого урока не взяв верхнюю одежду ушел в неизвестном направлении. Учится юноша в школе № 46 Свердловском округе Иркутска.