Врач из Уфы перечислила нарушающие качества сна заболевания

Стало известно, какие заболевания могут существенно нарушить качества сна и стать причиной недосыпа. По словам уфимского врача-терапевта, диетолога и нутрициолога Арины Маминой, каждый второй россиянин имеет проблемы со сном. Чаще всего, людям мешает хорошо и качественно выспаться просмотр телевизора перед сном, шум, свет, употребление алкоголя.
Однако не только внешние причины могут стать факторами, ухудшающими сон. Так, обструктивное апноэ — храп или судорожное вдыхание воздуха, вызывают нарушения сна и препятствуют качественному сну. Также Мамина упомянула синдром беспокойных ног, который мешает высыпаться.
Еще одна причина — бессонница. Она может быть вызвана стрессом, психологической травмой или тревогой, передает слова врача издание UfaTime.ru.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.