Врач из Уфы перечислила нарушающие качества сна заболевания

Стало известно, какие заболевания могут существенно нарушить качества сна и стать причиной недосыпа. По словам уфимского врача-терапевта, диетолога и нутрициолога Арины Маминой, каждый второй россиянин имеет проблемы со сном. Чаще всего, людям мешает хорошо и качественно выспаться просмотр телевизора перед сном, шум, свет, употребление алкоголя.