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Врач из Уфы перечислила нарушающие качества сна заболевания

Врач из Уфы рассказала, какие заболевания могут вызвать нарушения сна.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие заболевания могут существенно нарушить качества сна и стать причиной недосыпа. По словам уфимского врача-терапевта, диетолога и нутрициолога Арины Маминой, каждый второй россиянин имеет проблемы со сном. Чаще всего, людям мешает хорошо и качественно выспаться просмотр телевизора перед сном, шум, свет, употребление алкоголя.

Однако не только внешние причины могут стать факторами, ухудшающими сон. Так, обструктивное апноэ — храп или судорожное вдыхание воздуха, вызывают нарушения сна и препятствуют качественному сну. Также Мамина упомянула синдром беспокойных ног, который мешает высыпаться.

Еще одна причина — бессонница. Она может быть вызвана стрессом, психологической травмой или тревогой, передает слова врача издание UfaTime.ru.

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